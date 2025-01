César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Foi dos melhores jogos que fizemos esta época. Com muita bola, com muita personalidade, a ligar bem o jogo, criámos muitas situações, mas se calhar faltou agressividade e efetividade no momento do remate.

Jogo muito ingrato, fomos a melhor equipa, com muito respeito pelo Gil Vicente, que tem uma excelente equipa, mas hoje fomos claramente superiores. Num erro nosso, voltámos a sofrer golo, a equipa reagiu e criámos ocasiões para marcar, mas a bola teimava a não entrámos

Grande trabalho dos meus jogadores. Tenho muito orgulho nos meus jogadores. Se tivermos esta alma noutros jogos, vamos ganhar mais vezes do que vamos perder. Hoje não fomos felizes, mas fica uma grande exibição da minha equipa.

[faltou de eficácia] Vocês viram quem criou mais situações, quem teve mais remates, fomos nós claramente. Tivemos diversas situações para marcar, não o fizemos, e, num erro individual, sofremos. Eles foram mais eficazes. Estamos frustrados pela eliminação. Isto tem de nos dar força, revoltar-nos e dar já uma resposta no próximo jogo no campeonato.

[colocar um central a avançado demonstra que precisa de mais um avançado?] Estou feliz com o plantel que temos, é curto, mas é o que temos, não me agarro a isso para dar desculpas».