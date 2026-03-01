César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, desta segunda-feira (20:15), a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico da formação de Barcelos garantiu que vai jogar de igual para igual e exigiu mais respeito por aquilo que a equipa tem feito.

Gil Vicente vai ser «arrogante» com bola

«Vamos olhar para este jogo como olhamos para todos os outros. Com a nossa identidade, com a nossa forma de jogar, com a nossa humildade, mas, ao mesmo tempo, com a nossa arrogância com bola, olhando para a baliza adversária para tentarmos vencer e garantir os três pontos, que é isto que nos move semana após semana.»

Jogar de igual para igual

«Acredito que vamos impor o nosso futebol, jogar de igual para igual, seja contra quem for. Acredito muito no que nós estamos a fazer e no caminho que estamos a percorrer. Acredito muito nos jogadores e na nossa ideia de jogo. Não há forma de olharmos para este jogo que não seja com o nosso ADN e tentar impô-lo. Seja com bola ou sem bola, organizando bem a equipa, quando tivermos a posse, meter qualidade, aproveitar os espaços que vão existir e tentar olhar para a baliza contrária.»

Houve desorganização no último jogo que preocupa

«Após uma derrota, o início da semana nunca é fácil, mas tivemos tempo de a gerir. Olhámos para esse jogo de uma forma muito minuciosa. O que me preocupou não foi só a derrota, mas sim o espaço de tempo entre os segundo e terceiro golos, em que nos desorganizámos um bocado.»

É preciso ser mentalmente forte

«Acho que a questão mental é muito importante. Temos de estar fortes os 90 minutos, pois vai ser um jogo que vai exigir muito de nós, seja mentalmente, seja taticamente, seja defensivamente, seja ofensivamente. Temos de estar 90 minutos completamente ligados.»

Gil merece mais respeito

«A única pergunta na conferência de imprensa do 'mister' José Mourinho que existiu sobre o Gil Vicente foi da BTV e mais nenhuma. Por isso, eu vou falar sobre o Gil Vicente e não vou falar sobre o Benfica. Vou fazer exatamente a mesma coisa e dar a mesma importância que deram à nossa equipa, que acho que merecemos mais respeito pelo trabalho e pela época que temos feito. É um jogo entre os terceiro e quinto classificados do campeonato.»