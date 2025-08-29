César Peixoto, treinador do Gil Vicente, lembrou a importância do triunfo antes da paragem no campeonato. O técnico afirmou, na sala de imprensa, que a equipa sentiu dificuldades porque defrontou uma boa equipa, mas que tem sabido dar boa resposta às adversidades.

Importância da vitória

Hoje tivemos mais dificuldades do que a semana passada. Defrontámos uma equipa bem organizada, com bons jogadores, mas acho que conseguimos por fazer um bom jogo e vencer. Temos a tendência quando se ganha de achar que está tudo certo, mas ainda há muita coisa a melhorar. Estamos felizes com esta vitória, um grande trabalho da equipa. A primeira parte foi mais amarrada. Ao intervalo corrigimos, metemos dois extremos mais de espaços e acabámos por fazer uma segunda parte onde dominamos o jogo com e sem bola. A vitória acaba por assentar bem, perante um Moreirense que que nos vendeu cara a vitória.

Os dois pontas de lança a marcar

É muito importante porque os pontas de lança vivem de golos, isso é que lhes dá confiança. Sabíamos que ia acontecer porque temos um grande volume de ataque. Fico feliz pelos dois. O Pablo voltou a marcar, o Gustavo estreia-se. É um miúdo com muita capacidade de trabalho e está de parabéns por ser convocado para os sub21. Hoje foram eles, amanhã podem ser outros, mas o importante foi o que a equipa fez no global. A equipa foi homogénea e agressiva. É um grupo muito unido, temos um ambiente fantástico que se reflete nestes jogos difíceis.

Vitória antes da paragem

Era muito importante. Sabíamos que o arranque ia ser difícil e a equipa tem dado uma resposta fantástica. Vamos ter uma paragem de duas semanas e parar com uma vitória é sempre melhor. Vamos ter três dias de folga que nos vão saber bem. Duas semanas vão servir para fazer crescer alguns jogadores, para cada vez mais ter mais opções e ter concorrência interna. Vão ser duas semanas de trabalho árduo, não vamos facilitar.