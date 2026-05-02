César Peixoto: «O Rio Ave está melhor na segunda volta»
Treinador do Gil Vicente admite esperar um jogo rico taticamente em Vila do Conde
Treinador do Gil Vicente admite esperar um jogo rico taticamente em Vila do Conde
César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, deste domingo (20h30), a contar para a 32.ª jornada da Liga.
Caminho para a felicidade
«Venho dizendo que nos focamos em nós próprios. Se fizermos bem as nossas coisas, somos felizes. Se nos distrairmos a olhar para o lado, as coisas não vão correr bem. Estou preocupado com o jogo em Vila do Conde. Se não ganharmos o nosso jogo, não adianta de nada.»
Rio Ave melhor na segunda volta
«Muito difícil, acho que o Rio Ave está melhor na segunda volta do que na primeira, perdeu dois jogadores importantes, mas reforçou-se bem, mudou a estrutura, está mais equipa, mais forte, melhor. Por isso, antevejo bastante dificuldade, num terreno onde é sempre difícil jogar, mas temos confiança de que podemos lutar pelos três pontos. É mais uma final, mas vamos lá para tentar ganhar o jogo.»
Vai ser um jogo rico taticamente
«Acho que não vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo tático, rico taticamente, com duas equipas que querem impor o seu jogo. Vamos ter um bom jogo, com espaços que tanto eles como nós podemos aproveitar. Temos que ser nós próprios, ter o nosso ADN, não abdicar dele, impor o nosso jogo na organização defensiva e ofensiva. Quero uma equipa alegre e feliz, porque assim os jogadores conseguem trazer mais do que têm dentro deles.»
Apoio dos adeptos
«Fico muito feliz, são muito importantes. A inspiração pode não estar lá, como diz o treinador do Sporting, mas a transpiração está sempre. Estes jogadores têm dado tudo e merecem o apoio. É um ânimo extra e também uma responsabilidade.»