César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, deste domingo (20h30), a contar para a 32.ª jornada da Liga.

Caminho para a felicidade

«Venho dizendo que nos focamos em nós próprios. Se fizermos bem as nossas coisas, somos felizes. Se nos distrairmos a olhar para o lado, as coisas não vão correr bem. Estou preocupado com o jogo em Vila do Conde. Se não ganharmos o nosso jogo, não adianta de nada.»

Rio Ave melhor na segunda volta

«Muito difícil, acho que o Rio Ave está melhor na segunda volta do que na primeira, perdeu dois jogadores importantes, mas reforçou-se bem, mudou a estrutura, está mais equipa, mais forte, melhor. Por isso, antevejo bastante dificuldade, num terreno onde é sempre difícil jogar, mas temos confiança de que podemos lutar pelos três pontos. É mais uma final, mas vamos lá para tentar ganhar o jogo.»

Vai ser um jogo rico taticamente

«Acho que não vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo tático, rico taticamente, com duas equipas que querem impor o seu jogo. Vamos ter um bom jogo, com espaços que tanto eles como nós podemos aproveitar. Temos que ser nós próprios, ter o nosso ADN, não abdicar dele, impor o nosso jogo na organização defensiva e ofensiva. Quero uma equipa alegre e feliz, porque assim os jogadores conseguem trazer mais do que têm dentro deles.»

Apoio dos adeptos

«Fico muito feliz, são muito importantes. A inspiração pode não estar lá, como diz o treinador do Sporting, mas a transpiração está sempre. Estes jogadores têm dado tudo e merecem o apoio. É um ânimo extra e também uma responsabilidade.»