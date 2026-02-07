César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Moreirense, após o triunfo (1-2) frente aos cónegos. O técnico considera que a vitória foi «justa».

Análise ao jogo

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, e foi. Foi uma vitória justa da nossa parte, merecemos, fomos à procura e conseguimos ser felizes na parte final. Temos de agradecer o apoio, esta simbiose entre adeptos e equipa faz a diferença para que sejamos competitivos em casa e fora. Os adeptos acreditam nesta equipa, os jogadores trabalharam também para eles, dedicámos a vitória aos adeptos, perante uma boa equipa, mas somos justos vencedores».

«Nos primeiros minutos o Moreirense teve um pouco mais de bola, mas estivemos organizados. Mas, até ao penálti não tinha um remate enquadrado. O jogo foi mais tático, as equipa estiveram bem organizadas. Acabámos por chegar ao golo, penso que o jogo esteve sempre controlado. Fazemos o golo e a segunda parte foi totalmente dominada por nós, no único remate enquadrado o Moreirense faz um golo, mas acreditamos muito, fomos felizes por muito mérito nosso, empurrámos o Moreirense na sua área. Acho que é uma vitória justa, o jogo esteve sempre controlado».



Não ganhava fora desde outubro

«São mais três pontos. Abraçamos os jogos para vencer, fora ou em casa. Houve uma fase em que tivemos bastantes empates, mas um pormenor fazia diferença. A bola não ia entrando, mas a mim diz-me pouco. O importante é que ganhámos num campo difícil, perante uma boa equipa, que conheço bem, estava próxima de nós. São três pontos, seguimos com os pés bem assentes no chão, a equipa acredita com ADN seja fora ou em casa; segue-se o Braga, uma boa equipa também. Temos um ADN bem vincado».



Estreia de Héctor a marcar

«É muito importante. Tivemos um vazio em que o golo não estava a aparecer nos avançados. O Héctor ainda estava a adquirir ritmo, mas acreditamos muito nele, por isso é que o fomos buscar. É importante para ele, mas não me resumo apenas aos que marcam. Os outros que entraram também estiveram bem, o grande segredo é o espírito desta equipa. Temos muita qualidade, mas sobretudo um grupo de jogadores fantástico, o que faz a diferença».

37 pontos, até onde pode ir o Gil?

«Esta equipa ainda tem margem de crescimento, ainda não está a 100 por cento. Não sei onde pode chegar, sei onde temos de ir para crescer para gerar mais valias financeiras para o clube. Temos muita gente que aporta qualidade, esta equipa tem potencial para crescer mais, é isso que me preocupa, lutar para vencer em cada jogo. Pela resposta que os jogadores têm dado, tenho confiança que vamos acabar do meio da tabela para cima, onde não posso dizer, porque não tenho uma bola de cristal».