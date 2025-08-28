César Peixoto vai encontrar uma equipa que conhece bem e, na antevisão ao Gil Vicente-Moreirense (sexta-feira, 20h15), apelou à formação gilista que esteja organizada e agressiva. O técnico dos minhotos elogiou ainda Schettine e garantiu que não espera muitas mais mexidas neste mercado.

«Os primeiros princípios têm de ser a organização, a intensidade e a agressividade, e só depois vem a qualidade. Se invertermos este processo, teremos problemas, porque vamos enfrentar bons jogadores e uma boa equipa.»

Empate com o Famalicão na última jornada

«Foi um bom jogo e merecíamos mais do que um ponto. O importante foi o crescimento que a equipa teve, sobretudo com bola. Houve um grande nível, claro que ainda há coisas a corrigir, mas estamos a evoluir.»

Peixoto treinou o Moreirense na época passada

«Sei da qualidade que têm, da forma como se conhecem há vários anos e como competem, individual e coletivamente. Por isso, teremos de manter a consistência e estar concentrados e competitivos durante 90 minutos. Não podemos facilitar em nada.»

Guilherme Schettine leva quatro golos e é o melhor marcador da Liga

«Na nossa organização defensiva temos de perceber quais são os pontos fortes do Moreirense e quais são os pontos mais débeis. O Guilherme está num bom momento, infelizmente para nós e para os adversários, mas não sou apologista de marcações individuais.»

Treinador não prevê grandes alterações na ponta final do mercado

«Não vai haver muitas mexidas. Estou muito contente com o plantel. Claro que nunca se sabe se vão surgir oportunidades, seja para entrar ou para sair, mas diria que nesta fase o grupo está praticamente completo. Temos de nos focar no que temos.»