Declarações do treinador do Gil Vicente, César Peixoto, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Nacional, por 3-0, na 30.ª jornada da Liga:

«Foi uma vitória importante. Nos últimos quatro jogos, acho que temos sido sempre uma equipa consistente, sempre compacta, coesa. Faltou-nos, em alguns momentos, em alguns jogos, eficácia e fazer o golo. Neste jogo acabámos por fazer. Penso que é um jogo de 90 minutos de uma grande equipa, no sentido de alma, de crer, de crença, de organização, de trabalhar em função de um objetivo que eram os três pontos.»

«Sabíamos que aqui ia ser um jogo difícil. O Nacional é uma boa equipa, fazendo um bom campeonato. Em casa é sempre uma equipa muito forte, difícil de contrariar. Mas acho que acabámos por saber contrariar o que de bem tinha o Nacional e aproveitar o que nós queríamos e acabar por vencer o jogo. E bem.»

[Se se pode dizer que o Gil ganhou em dois campos, já que o AVS empatou:] «Nós dependemos só de nós. Dependíamos antes deste jogo e continuamos a depender só de nós, de focarmos no que nós temos de crescer enquanto equipa, enquanto grupo. Focarmos no nosso objetivo, porque se os outros perderem e nós não ganharmos, não nos adianta de nada. Por isso, é focar no que temos de fazer, no que temos de melhorar. A equipa ainda tem muito a melhorar. Hoje, com bola, tivemos alguma dificuldade em impor o nosso jogo. Foi um jogo com muitos duelos, mas já sabíamos que ia ser assim. Mas agora é continuar a crescer e, sobretudo, com foco no objetivo.

«Agora é para festejar. Amanhã é Páscoa, é dia de família. [Os jogadores] vão ter dois dias de folga e depois abraçar logo o primeiro dia da semana, pensando já no próximo jogo, no Farense. Foram três pontos importantíssimos para nós. Sabíamos que, nestes momentos, as equipas, por vezes, acusam a pressão e a equipa hoje não acusou.»