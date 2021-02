Sebastian Coates, jogador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória dos leões sobre o Gil Vicente, com dois golos do central uruguaio.

«Para mim foi um jogo muito especial. Esta semana perdi um amigo, um irmão, e foi um jogo muito complicado por isso. Tenho de dizer muito obrigado a todos os meus companheiros, que me apoiaram dentro do campo.

Era preciso ganhar, depois dos resultados dos nossos rivais. Estamos de parabéns, mas falta muito e temos de continuar, jogo a jogo. Temos de manter os pés no chão e vamos continuar assim até ao último jogo.»