O treinador do Gil Vicente, Carlos Cunha, garantiu esta sexta-feira ambição por parte do emblema de Barcelos para conquistar pontos no Estádio da Luz, onde o Benfica só soma vitórias (seis) na presente edição da I Liga.

«Estamos à espera de um jogo difícil, como são todos no Estádio da Luz, com um adversário que apresenta uma competência elevada. Preparámos todos os fatores e o motivacional também, tivemos esse cuidado, naturalmente», disse Carlos Cunha, na conferência de imprensa de antevisão da partida e na sequência da eliminação da Taça de Portugal, em Barcelos, ante o Arouca (1-4).

Questionado sobre como parar o Benfica, Carlos Cunha respondeu assim: «Essa é a “pergunta de um milhão de dólares’”. É o que toda a gente anda à procura e nós queremos ser os primeiros. A estratégia fica connosco, mas não podemos “estacionar o autocarro” dentro do relvado, só fora. Vamos tentar jogar de forma agressiva, mas positiva e competente. Estar focados, muito solidários, sabemos que em muitos momentos vamos ter de sofrer, mas vamos também tentar agredir o adversário e mostrar que vamos lá para competir», disse o técnico do atual 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga (nove pontos), que tem pela frente o líder isolado da prova, que soma 11 vitórias e um empate, tendo assim mais oito pontos do que o atual vice-líder, o FC Porto (34 para 26).

«O que nos motiva no futebol é saber que, mesmo em contextos difíceis e com menos argumentos, podemos ganhar a um adversário melhor. Se assim não fosse os adeptos não iam aos jogos porque não acreditariam. São esses os grandes momentos das equipas, nas grandes adversidades conseguirem transformar-se e superar-se e conseguirem resultados positivos. A equipa sabe que os contextos são antagónicos, mas estamos confiantes que podemos dar uma boa resposta», afirmou o treinador de um clube que venceu nas duas últimas deslocações ao Estádio da Luz.

«Também conta que o Benfica não ganhou ao Caldas, da Liga 3, estas coisas podem acontecer. Vamos fazer valer o nosso trabalho e competências, sabendo que, pelo momento que atravessa, o adversário vai fazer-nos passar muitas dificuldades, mas não abdicamos de procurar jogar o jogo e de tentar essa do “não há duas sem três”. Mas temos os pés bem assentes no chão e somos pessoas conscientes», notou.

O treinador confirmou as ausências, por lesão, de Andrew e Élder Santana, notando que Boselli já foi integrado, ainda não está a 100 por cento, mas pode ser uma hipótese. O defesa central Lucas Cunha e o extremo Kevin Medina, expulsos diante dos arouquenses, são baixas certas para o jogo com os encarnados, tal como Tomás Araújo, emprestado pelo Benfica.

O Benfica-Gil Vicente joga-se a partir das 18 horas de domingo e tem arbitragem de Rui Costa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.