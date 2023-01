Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, comentou desta forma a derrota frente ao Boavista, no Estádio do Bessa (1-0):

«Já vínhamos preparados para a dificuldade que é jogar no Estádio do Bessa, contra uma equipa que tem rotinas facilmente identificáveis mas difíceis de contrariar. Controlámos o jogo na primeira parte, mas sofremos numa situação de bola parada.

Na segunda parte entrámos um bocadinho instáveis e isso gerou-nos algumas dificuldades, no contra-ataque e nas bolas longas do adversário. Na parte final, já um pouco mais de forma emotiva, faltou algum discernimento. Se nós tivéssemos definido melhor na primeira parte, a segunda parte seria totalmente diferente.

Isso tem sempre algum peso, mas o comportamento em campo é inexcedível. Não tenho dúvidas de que vamos sair desta situação, tenho muita confiança na equipa e naquilo que estão a apresentar em campo. Chegar aqui ao Estádio do Bessa e ter este controlo não é habitual. Isso aconteceu porque queremos sair desta situação e vamos conseguir.»