O novo treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, assumiu «ambição para tirar a equipa da difícil situação» e considerou este desafio «aliciante».



O técnico de 38 anos, ex-adjunto de Villas-Boas, vai ter a primeira experiência como treinador principal nos gilistas, emblema que ocupa o 16.º lugar da Liga.

«Sempre tive ambição de assumir a responsabilidade de dirigir uma equipa, e a minha expetativa é vencer. É um desafio difícil, mas interessante. Encontrei um grupo muito bom em termos de espírito e dinâmicas, e sedento de sair desta situação. Estamos cá para tirar a equipa desta situação, e será seguramente em breve», referiu, citado pela Lusa.



Daniel Sousa frisou que não se sente mais escrutinado pelo facto de esta ser a primeira experiência como técnico principal.

«Reconheço que o mediatismo é diferente do que estava habituado, gosto mais de descrição, mas a pressão sempre tive para fazer o meu trabalho da forma mais competente possível», confessou.

Daniel Sousa reconheceu que a maioria da sua bagagem profissional foi adquirida ao lado de André Villas-Boas, quando foi seu adjunto em clubes como Académica, FC Porto, Chelsea e Tottenham (Inglaterra), Zenit (Rússia), Shangai SIPG (China), e Marselha (França).

«É impossível desvincular-me do que está para trás. O meu passado com André [Villas-Boas] é preponderante no que sou hoje. Toda a minha experiência nos últimos 10 anos foi feita com ele. Mas também tenho as minhas ideias, que fui desenvolvendo para as minhas equipas», afirmou.

O treinador não quis, para já, abordar possíveis aspetos táticos que pretende introduzir na equipa, preferindo falar em «ambição» e num «ajuste das ideias que melhor se encaixam nas qualidades do plantel».

«Sendo barcelense, conheço com alguma profundidade esta equipa como adepto. Isso faz com que tenha sido mais fácil aceitar o desafio. Sei o que está dentro do clube e da equipa, e isso torna-me ambicioso», desabafou.



Daniel Sousa vai estrear-se ao comando do Gil Vicente na visita à Covilhã, numa partida da fase de grupos da Taça da Liga.