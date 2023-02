Daniel Sousa espera «um jogo difícil e competitivo» contra o Famalicão, numa partida da 20:ª jornada da Liga. Na primeira volta, as duas equipas empataram 0-0 em Barcelos, mas o treinador do Gil Vicene espera não precisar dos confrontos diretos no final do campeonato.

«Temos outras perspetivas e ambições, no imediato queremos tornar esta situação o mais confortável possível, tenho a certeza que não vai ser tema [no final da temporada]», disse, em conferência de imprensa.

A equipa gilista vem de dois jogos sem vencer (um empate e uma derrota), marcando passo na fuga aos últimos lugares da tabela classificativa que vinha intentando antes disso, enquanto o Famalicão conta com apenas duas derrotas nos últimos dez jogos, com o FC Porto e Sporting de Braga, tendo carimbado na quarta-feira o acesso às meias-finais da Taça de Portugal.

«Esse jogo a meio da semana [do Famalicão] permitiu limpar o que foi a derrota com o Sporting de Braga, que foi por números expressivos [4-1], mas foi irrealista face ao que foi o jogo, porque foi um jogo equilibrado. Eles estão num momento bom da época, passaram com mérito à fase seguinte da Taça de Portugal, se têm ascendência ou não sobre nós, acho que não, depois do jogo começar é outra coisa», referiu.

Daniel Sousa disse ainda dar muita importância à estabilidade e regularidade de uma equipa titular – «faz parte das minhas crenças como treinador» porque a «continuidade ajuda a consolidar as motivações».

Vítor Carvalho, castigado, é baixa importante no meio-campo na equipa do Gil que tem encontro marcado com o Famalicão, fora de portas, às 15h30 de domingo.

Daniel Sousa aproveitou a conferência de imprensa para fazer um apelo à presença de adeptos gilistas no domingo, notando que «a proximidade [a Famalicão] e a hora do jogo é excelente para se ver um jogo em família».