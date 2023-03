Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Marítimo:

«A dificuldade do jogo era elevada e confirmou-se. O Marítimo é uma equipa com qualidade, bem organizada, e as dificuldades foram evidentes. Tivemos alguns períodos de jogo em que não conseguimos contrariar a forma de jogar do Marítimo. Depois tivemos as nossas situações também, mas foi um jogo dividido.

São três pontos muito importantes e vêm consolidar o que fizemos na semana passada. Hoje apresentamos um compromisso muito grande no jogo.

[titularidade de Carraça e exibição de Zé Carlos] O Carraça e o Zé Carlos podem jogar ao mesmo tempo. São dois jogadores com o nível de rendimento alto e as decisões podem passar pela estratégica, mas o mais importante é a coerência das minhas decisões.

[exibição de Pedro Tiba] O Pedro tiba merece tudo de bom o que lhe possa acontecer. É um profissional exemplar, qualidade acima da média, muita experiência e o rendimento dele é inegável, o que é bom para nós. Seja ele ou qualquer um dos outros, o que importa é que mesmo jogadores que não estão no onze que estejam prontos para jogar».