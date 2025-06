O defesa-central Antonio Espigares Morillas está muito perto de ser reforço do Gil Vicente, apurou o Maisfutebol.

O espanhol, de 20 anos, chega a título definitivo oriundo do Villarreal. Formado no «Submarino Amarillo», Espigares fez, na última temporada, 36 jogos na equipa B, que compete no segundo escalão.

Internacional jovem por Espanha, o central também já representou o Real Unión, em 2022/23, por empréstimo.

O anúncio da contratação de Antonio Espigares deverá ser feito nas próximas horas.