Declarações do treinador do Gil Vicente, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após o empate ante o AVS (1-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo:

«Acho que a primeira parte é inteiramente nossa, dominada e controlada por nós, com e sem bola, sempre bem, a sabermos manipular o adversário. Faltou-nos depois conquistar mais o espaço. Mesmo assim, fomos criando e chegando. Mesmo assim, conseguimos chegada. Faltou-nos ser mais objetivos e agressivos na finalização. Temos depois o penálti, podíamos ter carimbado o 2-0 a acabar a primeira parte. Acho que é o momento do jogo.»

«Na segunda parte, acho que foram 15/20 minutos em que deixámos de ter capacidade de pressão e de crescer defensivamente para depois conseguimos ativar a primeira fase de pressão. E o AVS, com um jogo mais direto, a ir a um e outro lado, bola nas costas, a ir para segundas bolas, e nós a perdermos alguns duelos, alguma confiança, o AVS mais agressivo e, com algum mérito, acaba por empurrar-nos para trás. Depois faltou-nos capacidade, no momento de transição, de sairmos e sermos mais objetivos na finalização. Sofremos o golo a terminar, quando íamos tentar controlar o jogo para ganharmos, porque a equipa não estava a ter a capacidade de lá chegar.»

«Mas, depois, esta equipa tem o poder de voltar a entrar no jogo, a querer ganhar, a ir para cima. Podíamos ter feito o 2-1. Era o que queríamos, mas levámos um ponto. É bom sinal o Gil Vicente jogar fora e ficarmos chateados porque levámos só um ponto. É importante na nossa caminhada, não vamos ganhar os jogos todos, trabalhámos para isso. Acho que foram 20 minutos, na segunda parte, em que abdicámos um pouco, principalmente defensivamente, de ser o que somos normalmente e pagámos caro. Temos de crescer com isso e no próximo jogo vamos estar fortes.»

Apoio dos adeptos:

«Mais uma vez agradecer [ndr: aos adeptos], tivemos uma moldura humana fantástica aqui. Contamos com eles já no próximo jogo em Tondela.»