Declarações de Emanuel Mesquita, treinador adjunto do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (1-0) do Gil Vicente frente ao AVS:

«O resultado não foi o que pretendíamos, toda a gente espera ganhar. Acho que fomos muito competentes em grande parte das ações no jogo, fomos bons com bola, a chegar ao último terço, mas aí tivemos dificuldades em criar situações de finalização. Demérito nosso, mas também mérito do AFS que jogou com uma linha muito baixa e com uma defesa forte. Podíamos ter sido mais competentes, mas faz parte».

[Vento teve influência?] «O AFS ajustou bem ao intervalo. Não sei se o vento teve influência, jogamos um jogo apoiado, com passe curto. Poderia ter influência nas transições, se jogássemos direto, mas não o fizemos. Não fiquei com essa sensação».

[Santo Garcia e Mboula deram o que era pretendido com a sua entrada] «É sempre difícil para quem entra a meia do jogo, com o ritmo acelerado e estávamos a perder. A nossa intenção é dar o melhor e ajudar com gente nova e gente fresca. O Santi entrou para uma posição que não é a dele, fizeram o que lhes foi pedido».