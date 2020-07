Vítor Oliveira pediu um Gil Vicente «coletivamente forte» para as duas jornadas que restam da Liga, espreitando um lugar na metade superior da tabela.



«O primeiro desejo era ficar na Liga e foi conseguido com muito mérito. Agora, queremos fazer o melhor possível, mesmo tendo 42 pontos, uma meta em que não pensávamos muito. Começámos mal depois do confinamento, mas melhorámos substancialmente e queremos fazer um bom final de época», frisou, na conferência de imprensa de antevisão à partida ante o Belenenses.



Os barcelenses visitam a Cidade do Futebol após três triunfos seguidos - igualaram a melhor sequência da época -, mas o técnico alertou que a «descompressão perfeitamente natural» não legitima facilitismos nos dois jogos que faltam.



«Tentámos motivá-los com novos objetivos e aquela vontade de fazer o melhor possível. Sabemos que não é fácil, já que estamos numa fase de renovações e isso mexe com a cabeça dos jogadores. Só que, a tranquilidade com que chegámos aqui, obriga-nos a ter alguma responsabilidade e a mostrar a razão de termos pontuado tanto», observou.



Na última partida, o Gil esteve a vencer o Tondela por 3-0, mas acabou por sofrer dois golos e acabou a partida mais apertado do que se previa. Vítor Oliveira voltou a falar desse encontro e exigiu melhorias de «concentração» em prol de «um jogo coletivo».

«ndividualmente, já pouca gente resolve os jogos. Quando queremos jogar assim somos fracos, porque não temos talentos que resolvam sozinhos o que tem de ser resolvido em conjunto. Pelo inverso, temos várias provas de que conseguimos bons resultados quando somos coletivamente fortes e temos de ser assim para ganhar mais vezes», apontou.



Em relação ao duelo com o Belenenses, o treinador de 66 anos elogiou Petit e atribuiu o favoritismo ao adversário.

«É uma equipa muito bem trabalhada por um treinador quase especialista nestas situações. Vamos encontrar um adversário muito difícil e motivado, a tentar fazer tudo para ficar com os três pontos. Do outro lado teremos uma equipa que sabe o que quer e o que faz e vai dificultar o natural favoritismo atribuído ao Belenenses SAD», antecipou.

O Belenenses-Gil Vicente está agendado para este domingo, às 19h00, na Cidade do Futebol.