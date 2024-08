A Figura: Félix Correia

O mais inconformado. Nem sempre com decisões acertadas, mas aquele elemento que mais procurou desequilibrar a defensiva contrária, ganhando muitas faltas no meio-campo ofensivo. O extremo, agora em definitivo no clube de Barcelos, tem tudo para ser uma das figuras do clube nesta época.

O Momento: Defesa de Andrew, aos 31'

O brasileiro teve o momento do jogo face ao remate de Marqués, quanto atíngiamos a primeira meia-hora. Foi o momento definidor desta partida, pois o resultado podia ter-se alterado logo aos 31 minutos e uma grande intervenção evitou o pior para a sua equipa. Os guarda-redes também valem pontos.

Outros Destaques:

Andrew: O guarda-redes do Gil Vicente mostrou-se a bom nível tanto no capítulo das defesas como também na construção. Participava ativamente na primeira fase, no meio dos defesas-centrais, e distribuía com o critério possível, dado o forte vento sentido na Amoreira.

Rafik Guitane: O extremo entrou apenas a dez minutos do final (apesar de ter sido fulcral na época passada), mas conseguiu mexer com a partida. Desde o lado direito, encontrou o caminho para a área com um grande cruzamento para a cabeça de Marqués, mas este não encontrou o golo. Reclama mais minutos.

Gbane: Dá jeito ter jogadores como Mory Gbane. O médio do Gil Vicente, já conhecedor das dinâmicas da equipa, foi muito combativo no meio-campo e teve vários duelos importantes (uns mais impetuosos que outros). É o carregador de piano para libertar Fujimoto ou Maxime Dominguez.

Pedro Amaral: O lateral-esquerdo chegou ao Estoril recentemente e pegou de estaca no onze de Ian Cathro. Dá para perceber porquê - dá grande profundidade ao seu corredor e aparece no momento certo para rematar ou cruzar. Faltou alguma sorte e acerto nesta partida em particular.