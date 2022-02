No dia seguinte ao apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, o FC Porto treinou no Olival e Conceição teve apenas uma baixa no plantel: Wilson Manafá.

De olho no jogo com Gil Vicente, o plantel portista contou com o ‘reforço’ de Gonçalo Borges, jogador que alinha na equipa B.

Os dragões voltam a treinar na tarde deste sábado, com Conceição a fazer a antevisão à partida com o conjunto barcelense após o treino.