FC Porto e Gil Vicente defrontam-se esta noite, numa partida da 22.ª jornada da Liga.

Os dragões já sabem que não vão contar com Wanderson Galeno, conforme anunciou Conceição. De resto, o técnico portista adiantou ainda que Evanilson estará em dúvida até perto do apito inicial agendado para as 20h30, no Dragão - pode seguir, aqui, o jogo AO MINUTO.

Por sua vez, Daniel Sousa tem cinco baixas para o jogo contra os campeões nacionais: Lucas Barros, Kritciuk e Alipour estão lesionados enquanto Vítor Carvalho cumpre uma partida de suspensão. Já Carraça está impedido de jogar pelos regulamentos por estar cedido precisamente pelo FC Porto.



Confira os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.