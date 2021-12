Um grupo de quase 20 eslovenos está este sábado em Barcelos para assistir ao jogo entre o Gil Vicente e o Sporting, em particular para apoiar o guarda-redes Ziga Frelih, no jogo da 15.ª jornada da I Liga.

Família e amigos do guardião de 23 anos do Gil Vicente fizeram a viagem da Eslovénia para Portugal para ver, ao vivo, o jovem guardião defender no duelo ante os leões.

Frelih, que leva nove jogos em 2021/2022 pelo Gil Vicente, é mesmo titular na partida ante a equipa comandada por Ruben Amorim.

Os eslovenos já estão nas bancadas e equipados a rigor, com camisolas personalizadas: o nome de Ziga Frelih na frente e nas costas, além do emblema do Gil Vicente, da bandeira da Eslovénia, do jogo e respetiva data inscritos na frente.

Frelih chegou esta temporada aos gilistas, oriundo do Olimpia Liubliana, onde fez 39 jogos em 2020/2021.