Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, em declarações na sala de imprensa do Cidade de Barcelos, após a vitória contra o Boavista (3-1) que deu a permanência ao clube na I Liga:



«Em primeiro lugar queria agradecer ao clube, na figura do presidente, e aos jogadores pelo sacrifício que colocam em campo. Quero fazer uma menção ao meu staff que tem sido uma ajuda muito importante. Na função sou quem tem menos experiência. O Tiago Sousa tem um percurso rico na Liga, o César também no papel de treinador de guarda-redes, o Abel Pimenta veio do Sevilha e teve uma experiência na América do Sul e o Zé Mário, que veio como parte da metodologia e alinhou comigo nesta aventura. Fico o meu agradecimento especial. Quando tuo era um risco para mim, para eles e para o clube.



Voltámos ao nosso registo e mostrámos personalidade. Fiquei agradado com os três pontos. Foi o culminar do nosso objetivo. Queríamos ter conseguido mais cedo, mas houve várias condicionantes e erros da minha parte que por vezes, impediram a equipa de ficar mais próxima da vitória. Hoje merecemos.»



[Sobre o Fran Navarro]:



«Senão é o melhor avançado da Liga, é um seguramente um dos melhores pelo que faz e trabalha. Mesmo quando não marca, mostra muita disponibilidade. Isso faz com que esteja nesse patamar na minha opinião. Uma equipa nunca pode depender só de um jogador. Temos um registo muito interessante de golos. Não pode haver dependência de um ou dois jogadores. (...) É como o nosso amigo Ronaldo dizia, é como o ketchup, custa a sair... foi um bocadinho isso. O Fran mostrou sempre disponibilidade e passámos-lhe sempre tranquilidade mesmo quando não marcava. Pela forma como ele trabalha, as coisas iriam acabar por surgir.»



[O Murilo bateu o penálti, mas o Fran Navarro poderia ter chegado ao hat-trick]:



«Temos os batedores definidos. O Fran foi o batedor durante algum tempo, mas o registo não foi o ideal e mudámos. Quem define isso somos nós. A não ser que quem bate, diga que não está tão confiante. Mas há uma lista que tem a ordem de quem marca. Todos sabem disso. Não é tema.»



[Houve uma altercação com um adepto aquando do 1-0?]: «É a emoção do jogo. Excedi-me na minha animosidade por alguma tensão... houve uma expolsão e os ânimos exaltaram-se.»