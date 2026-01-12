O Gil Vicente aceitou a oferta do Flamengo pelo guarda-redes Andrew, sabe o Maisfutebol.

O guarda-redes brasileiro terminava contrato com os gilistas no final da temporada, mas o emblema de Barcelos aceitou a proposta de 1,5 milhões de euros e dez por cento de futura venda para libertar o dono da baliza no imediato.

Andrew, de 24 anos, também atraiu o interesse do Botafogo, o clube onde foi formado, mas vai mesmo assinar pelo campeão brasileiro e detentor da Libertadores. O contrato será de quatro temporadas e Andrew viaja nos próximos dias para o Rio de Janeiro.

Gil Vicente procura fechar sucessor de Andrew

Face à saída do titular da baliza, o Gil Vicente, quarto classificado da Liga, tem acordo praticamente fechado por Lucão, apurou ainda o Maisfutebol.

O brasileiro, de 24 anos, pertence aos quadros do Red Bull Bragantino e no ano passado disputou cinco jogos. Lucão também passou pelo Vasco, na formação.

Recorde-se que André Picornell e Dani Figueira são os outros guarda-redes à disposição de César Peixoto.

