O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, que firmou uma parceria estratégica com o Brentford, clube da Premier League.

Esta estratégia não visa qualquer investimento monetário, mas sim «promover a troca de conhecimento e impulsionar o desenvolvimento dos clubes e dos seus atletas».

O plantel e o staff do Gil Vicente viajaram esta quinta-feira para Inglaterra, onde irão conhecer as infraestruturas do Brentford e ainda realizar um jogo de treino.

«A parceria com um clube que compete na liga mais exigente do mundo representa uma oportunidade única para elevar o nível da nossa estrutura. O Brentford FC tem sido uma referência na forma como gere o recrutamento e o desenvolvimento de jogadores, mas também na relação com os seus adeptos. Estes valores estão perfeitamente alinhados com a nossa visão para o futuro do Gil Vicente FC», referiu Rui Silva, presidente dos Gilistas.

Relativamente à Liga, o Gil Vicente encontra-se em 14.º lugar, com 23 pontos. Em Inglaterra, o Brentford está em 11.º, com 41.