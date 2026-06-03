Os sócios do Gil Vicente aprovaram, esta terça-feira, em Assembleia Geral, o orçamento para a próxima temporada.

Ficou definido um orçamento de 16 milhões de euros para 2026/27, um valor recorde para os gilistas e um aumento de cerca de sete milhões face à época passada. O emblema barcelense prevê ainda um resultado líquido positivo de cerca de 141.500 euros.

No início dos trabalhos, diga-se, a cerca de meia centena de sócios do Gil Vicente recordou e aplaudiu o 36.º aniversário da primeira subida de divisão do clube à Liga.