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Há 10 min
Gil Vicente com orçamento recorde de 16 milhões na próxima época
Sócios aprovam aumento de quase sete milhões
AC
Sócios aprovam aumento de quase sete milhões
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Os sócios do Gil Vicente aprovaram, esta terça-feira, em Assembleia Geral, o orçamento para a próxima temporada.
Ficou definido um orçamento de 16 milhões de euros para 2026/27, um valor recorde para os gilistas e um aumento de cerca de sete milhões face à época passada. O emblema barcelense prevê ainda um resultado líquido positivo de cerca de 141.500 euros.
No início dos trabalhos, diga-se, a cerca de meia centena de sócios do Gil Vicente recordou e aplaudiu o 36.º aniversário da primeira subida de divisão do clube à Liga.
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TAGS: Liga Gil Vicente Orcamento
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