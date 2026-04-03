O Gil Vicente está de regresso ao 5.º lugar – fica à espera do resultado do Famalicão diante do FC Porto – depois de uma vitória tranquila na receção ao AVS. Os galos voltaram a vencer seis jogos depois, com Gustavo Varela, que abriu e fechou a contagem, e Murilo a dar expressão à superioridade gilista. Já a equipa da Vila das Aves foi o espelho da temporada: setores pouco ligados, jogadores em sub-rendimento e com falta de agressividade. Foi, de facto, uma sexta-feira Santa para o emblema de Barcelos.

As más exibições na Amadora e nos Açores parecem ter custado a titularidade a Lucão. César Peixoto deixou guarda-redes no banco e fez regressar Dani Figueira. Marvin, lesionado, foi rendido por Espigares, enquanto Hevertton e o médio Zé Carlos passaram à condição de suplente, indo a jogo Zé Carlos, o lateral, e Santi García. Já João Henriques surpreendeu ao colocar Carlos Ponck no miolo do terreno, remetendo Roni Moura para o banco. Na frente de ataque, trocou Óscar Perea e entrando Tunde.

O Gil Vicente entrou a todo o vapor e remeteu o lanterna vermelha ao seu meio-campo. Gustavo Varela deu o aviso, rematando à malha lateral, para o que viria a seguir. Luís Esteves recebeu o esférico na área, cruzou para Gustavo Varela bater no peito e rematar à meia-volta para golo. A formação da Vila das Aves não conseguia reagir e voltou a ser o galo a ficar perto de marcar.

Agustín tirou cruzamento da esquerda e Murilo, completamente solto na pequena área, a cabecear ao lado. Que perdida! O extremo brasileiro redimiu-se à passagem do minuto 35. Após lançamento lateral longo, a equipa forasteira foi pouco expedita a tirar o esférico da área, acabando por sobrar para Murilo que, depois de um primeiro remate e defesa de Adriel, atirou para o 2-0.

João Henriques emendou a mão e deixou Carlos Ponck no balneário, lançando Diego Duarte para o segundo tempo. O AVS apareceu com mais bola, mas isso não se traduzia em perigo. Os galos continuavam mais perigosos e acabou por ser Murilo a colocar à prova Adriel, com um remate em arco. César Peixoto mexeu na equipa, estreando Weverson e reforçando o miolo com Zé Carlos.

O Gil Vicente voltou a ter o domínio da partida e aumentou a vantagem já na reta final do desafio. O melhor que a formação avense mostrou foi um remate, já no interior da área, de Diego Duarte, que saiu a rasar a trave. Do outro lado, Gustavo Varela aproveitou a passividade da defensiva visitante e, quase sem ângulo, fechou a contagem. Até ao final, destaque para a estreia de Gil Martins, jogador que os galos foram buscar ao FC Porto.

FIGURA: Gustavo Varela (Gil Vicente)

Segundo jogo consecutivo a marcar de Gustavo Varela, um pelos sub-20 de Portugal e dois pelos galos. A avançado emprestado pelo Benfica leva seis golos no campeonato, mas fez os primeiros tentos na condição de titular. Varela abriu o marcador num golo espetacular e fechou a contagem num tento pleno de oportunidade. Sempre muito combativo, mostrou que está a subir de forma.

MOMENTO DO JOGO: 1.º golo de Gustavo Varela

O golo que abriu o marcador merece ser visto e revisto. Luís Esteves cruzou da esquerda, Varela bateu o cruzamento no peito e, de primeira, à meia-volta, a disparou uma bomba para o fundo das redes. Golaço que desbloqueou o jogo e deu expressão à superioridade do galo.

NEGATIVO: Exibição do AVS

Tal como dissemos no início da crónica deste jogo, o AVS foi o espelho da temporada. A equipa apareceu muito desligada, a cometer erros não forçados, pouco agressiva e com jogadores em sub-rendimento. Não sabemos como decorrem os treinos da equipa da Vila das Aves, mas colocar Carlos Ponck no meio-campo, com a atual forma física do jogador, foi um tiro nos pés, corrigido pelo técnico ao intervalo. A equipa de João Henriques está praticamente condenada à descida de divisão.