FIGURA: Fujimoto (Gil Vicente)

Na temporada passada iniciou o campeonato com um bis e, esta época, superou a marca apontando o hat-trick. Kanya Fujimoto esteve com o turbo ligado nesta partida. Na primeira metade, desembrulhou uma jogada emaranhada em maus passes e abriu o marcador. Na etapa final, não tremeu na hora de bater a grande penalidade e ainda foi a tempo de aparecer isolado e fazer o quarto.

MOMENTO DO JOGO: Mão de Teixeira

Foi em cima do minuto 90 que o Gil Vicente conseguiu chegar ao golo da vitória após mão de Teixeira na área. O jogador tinha o braço numa posição «não natural» aquando do remate de Gbane e o árbitro assinalou a grande penalidade que deu vantagem ao Gil Vicente.

OUTROS DESTAQUES

Jorge Aguirre (Gil Vicente): Estreia a marcar do avançado espanhol pelo Gil Vicente. Aguirre não vacilou quando desmarcado pelo Touré e deu, na altura, o empate na partida, numa das piores fases dos galos. Batalhou muito e ainda ficou perto do bis, já no segundo tempo.

Nenê (AVS): O que dizer do avançado brasileiro que voltou a marcar na I Liga... aos 41 anos! Nenê continua aí para as curvas e quando teve oportunidade, não perdoou.