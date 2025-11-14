Gil Vicente bate Penafiel e perde com Oliveirense em jogos de preparação
Gilistas jogaram de manhã e à tarde no centro de treinos em Barcelos
Gilistas jogaram de manhã e à tarde no centro de treinos em Barcelos
O Gil Vicente cumpriu dois jogos de preparação com equipas da II Liga, esta sexta-feira, no centro de treinos em Barcelos.
Durante a manhã, a equipa de César Peixoto venceu o Penafiel por 5-2, com um bis de Arthur Tchapchet, a que se juntaram os golos de Murilo, Espigares e Pablo.
Já durante a tarde, a formação gilista foi derrotada pela Oliveirense, por 3-2. Carlos Eduardo e Bassco anotaram os golos dos barcelenses, que vão de folga este fim de semana e retomam os treinos na segunda-feira.
Os jogadores utilizados por César Peixoto: Andrew, Dani Figueira, Zé Carlos, Hevertton, Mutombo, Paolo, Gustavo Paiva, Elimbi, Arthur Tchapchet, Espigares, Diogo Costa, Cáseres, Zé Carlos, Santi García, Martin, Gustavo Maia, Bermejo, Tidjane, Joelson Fernandes, Murilo, Agustín, Carlos Eduardo, Kaba, Pablo e Bassco.