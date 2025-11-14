O Gil Vicente cumpriu dois jogos de preparação com equipas da II Liga, esta sexta-feira, no centro de treinos em Barcelos.

Durante a manhã, a equipa de César Peixoto venceu o Penafiel por 5-2, com um bis de Arthur Tchapchet, a que se juntaram os golos de Murilo, Espigares e Pablo.

Já durante a tarde, a formação gilista foi derrotada pela Oliveirense, por 3-2. Carlos Eduardo e Bassco anotaram os golos dos barcelenses, que vão de folga este fim de semana e retomam os treinos na segunda-feira.