A FIGURA: Andreas Schjelderup

Depois de uma exibição em que fez o que quis de Trent Alexander-Arnold, parecia outro jogador. Muito errático, precipitado e faltoso. Foi uma primeira parte para esquecer. Depois, voltou para a segunda e virou herói. Um mau corte de Cáseres colocou a bola redondinha nos pés do norueguês, que nem deu tempo a Zé Carlos: puxou para o pé esquerdo e disparou para golo.

O MOMENTO: o golo de Schjelderup, 73m

Saiu um valente peso de cima da equipa do Benfica com o golo de Schjelderup, que veio corrigir a entrada completamente apagada na segunda parte.

OUTROS DESTAQUES

Trubin

O ucraniano ficou muito mal visto no lance do empate, mas ainda foi a tempo de somar um par de intervenções que impediram o Gil Vicente de causar maiores estragos. Ficou na retina o voo para parar o remate de Konan na reta final.

Dahl

O sueco foi tornando-se mais atrevido com o decorrer no jogo e teve duas boas entradas na área na primeira parte, uma delas levou a bola à barra.

Héctor Hernández

O espanhol já tinha deixado água na boca com o golo em Moreira de Cónegos, mas só agora teve a tão desejada estreia a titular, devido à indisponibilidade de Gustavo Varela. Na primeira parte, esteve apagado, mas no segundo tempo mostrou que pode retomar o nível que já mostrou em Chaves. Ameaçou a defesa encarnada no jogo aéreo e fez o que qualquer ponta de lança gosta: um golo.

Agustín Moreira

O extremo uruguaio foi capaz de ganhar metros com bola, muito vertical e agressivo a atacar a baliza encarnada. Trubin negou-lhe o golo logo no arranque.