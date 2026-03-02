Gil Vicente-Benfica (ONZES): Prestianni titular, Ivanovic nem no banco
Mourinho muda duas peças, César Peixoto troca três
José Mourinho fez duas alterações na equipa do Benfica para o jogo com o Gil Vicente, em relação ao onze apresentado no encontro com o Real Madrid. A principal novidade nos encarnados é o regresso de Gianluca Prestianni, que esteve castigado nos dois últimos jogos e é titular em Barcelos.
Também António Silva integra o onze das águias, enquanto Tomás Araújo e Ríchard Ríos começam no banco de suplentes.
Há ainda a notar a ausência de Franjo Ivanovic na ficha de jogo, ele que foi lançado no Bernabéu durante a segunda parte do encontro segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions. Também Bruma e Sudakov ficam de fora, mas estes por lesão.
No Gil Vicente, César Peixoto opera três mudanças. Joelson Fernandes e Zé Carlos, titulares na derrota com o Estoril (3-1), vão para o banco. Agustín Moreira e Facundo Cáseres, por outro lado, são titulares. Gustavo Varela, avançado cedido pelo Benfica aos gilistas, fica de fora. Héctor Hernández ocupa o lugar do jovem avançado e estreia-se a titular.
OS ONZES OFICIAIS:
GIL VICENTE: Lucão; Zé Carlos, Elimbi, Buatu e Konan; Cáseres, Luís Esteves e Santi García; Agustín Moreira, Murilo Souza e Héctor Hernandez.
Suplentes do Gil Vicente: Dani Figueira; Zé Carlos, Joelson Fernandes, Sergio Bermejo, Hevertton Santos, Carlos Eduardo, Martin Benitez, Antonio Espigares e Rodrigo Rodrigues.
BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Leandro Barreiro, Aursnes, Prestianni, Rafa, Schjelderup e Pavlidis.
Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Bah, Barrenechea, Lukebakio, Lopes Cabral, Ríos, Tomás Araújo, José Neto e Anísio Cabral.