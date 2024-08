Tozé Marreco está de saída do Gil Vicente, por divergências quanto à construção do plantel, e os gilistas já trabalham no sucessor. O nome mais bem posicionado para assumir o comando técnico dos barcelenses é Bruno Pinheiro, avançou A Bola e confirmou o Maisfutebol.

O treinador de 47 anos encontra-se livre, depois da passagem no Qatar, onde orientou os sub-23 do país e, mais recentemente, o Al Sadd.

Antes disso, Bruno Pinheiro destacou-se pelo trabalho no Estoril, com a conquista da II Liga (2020/21) e o nono lugar no principal escalão na época seguinte (2021/22).

O Gil Vicente arranca oficialmente a temporada no sábado (20h30), frente ao FC Porto. Segundo foi possível saber, Carlos Cunha, treinador dos sub-23, que já assumiu o papel de interino noutras ocasiões, deverá estar no banco, no Estádio do Dragão.