Confirmada a eliminação de Angola na fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN), o defesa-central Jonathan Buatu vai regressar ao Gil Vicente.

Assim sendo, Buatu deverá voltar a Barcelos a tempo da receção ao Sporting, da 17.ª jornada da Liga, marcada para as 18h45 da próxima sexta-feira.

Na CAN, o jogador de 32 anos foi totalista na derrota dos «Palancas Negras» com África do Sul (2-1) e no empate com Zimbabué (1-1), mas ficou no banco no nulo diante do Egito.

Buatu é um dos esteios da defesa do Gil Vicente, que é quarto classificado da Liga. O central angolano tem 15 jogos e César Peixoto tem optado pelo espanhol Antonio Espigares durante a sua ausência.