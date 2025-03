O médio Yaya Sithole está de volta aos treinos do Gil Vicente, depois de ter fraturado a tíbia e o perónio da perna direita, quando representava a seleção da África do Sul, em setembro.

Após mais de seis meses afastado dos relvados, Sithole foi considerado apto pelo departamento médico do clube de Barcelos e já pode ser opção para o treinador César Peixoto.

Gil Vicente, 14º classificado com 23 pontos, defronta o Santa Clara, quinto classificado com 40, no sábado, para a 26ª jornada da Liga.