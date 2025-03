Tiago Lenho deixou o Gil Vicente. O emblema de Barcelos comunicou, este domingo, a saída do diretor geral, como o Maisfutebol já tinha adiantado.

Lenho esteve nos gilistas entre 2018 e 2022, enquanto diretor desportivo, antes de uma breve passagem pelo Marítimo. Voltou, mais tarde, aos barcelenses, para assumir uma nova função.

«Hoje, despeço-me do Gil Vicente Futebol Clube, mas levo comigo uma bagagem cheia de memórias, aprendizagens e relações que ficarão para a vida. Foram tempos de entrega total, de vitórias e dificuldades superadas, de crescimento e ambição. Dei sempre o melhor de mim para que o clube crescesse e se afirmasse cada vez mais. Saio com a certeza de que o Gil Vicente tem hoje um caminho bem definido e um futuro promissor pela frente», escreveu o dirigente de 36 anos, numa publicação de despedida, no LinkedIn.

Já Flávio Soares, que estava no Arouca, assumiu a pasta da gestão desportiva do Gil Vicente e foi anunciado este domingo.

Nos últimos 13 anos, Soares, licenciado em Ciências do Desporto, foi diretor para o futebol dos arouquenses. Contribuiu para o quinto lugar na Liga em duas ocasiões, além de uma participação na final-four da Taça da Liga.

Flávio Soares (Gil Vicente)

Refira-se que César Peixoto já deu treino de manhã e será oficializado mais logo como novo treinador do Gil Vicente.

Os gilistas ocupam o 14.º posto da Liga, com 22 pontos, apenas dois acima da «linha de água».

[artigo atualizado]