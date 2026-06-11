Com o treinador César Peixoto a caminho do Wolverhampton, o Gil Vicente já trabalha na sucessão na equipa técnica e, segundo apurou o Maisfutebol, Luís Pinto está no topo das preferências em Barcelos.

Na sequência de informações já avançadas na imprensa desportiva nacional, o nosso jornal confirmou que já existiram contactos dos barcelenses pelo treinador de 37 anos. Porém, ao que foi possível saber até ao momento, não passa disso: contactos para tentar um acordo com o antigo treinador do Vitória.

Luís Pinto está livre no mercado e tem o futuro em aberto, depois de, em 2025/26, ter conduzido o Vitória à conquista da Taça da Liga, em janeiro. Contudo, em março, acabou por sair do comando técnico dos vimaranenses.

Campeão da II Liga pelo Tondela em 2025, Luís Pinto também já treinou Fafe, Lusitânia de Lourosa, Leça, Felgueiras, Real SC, Mirandela e União de Leiria.

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