Gil Vicente, da I Liga, empatou hoje 1-1 com o Desportivo de Chaves, que compete na II Liga, em encontro de pré-temporada disputado em Arcos de Valdevez, à porta fechada, revelou o emblema transmontano.

Num encontro particular disputado no Estádio Municipal da Coutada, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, o Gil Vicente inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, com um remate certeiro do espanhol Santi García, uma das novidades no plantel de 2024/25.

O Desportivo de Chaves empatou o amigável aos 11 minutos, com um golo de Pedro Tiba que acabou por ditar o resultado final da partida (1-1).

A equipa barcelense iniciou no domingo um estágio de uma semana no Alto Minho, em Arcos de Valdevez.