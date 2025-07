O Gil Vicente, da primeira Liga portuguesa, empatou nesta quarta-feira por 2-2 com a equipa de sub-23 do clube. O duelo aconteceu no âmbito do estágio do plantel em Arcos de Valdevez.

Os golos da equipa principal dos 'galos' foram apontados por Guilherme Beleza e Diego Collado, enquanto Hugo Silva e Bruno Santos marcaram para o conjunto de sub-23.

O treinador César Peixoto aproveitou para dar minutos aos reforços Dani Figueira, Hevertton, Diogo Costa, Antonio Espigares, Konan, Luís Esteves, Martín Fernández e Gustavo Varela.

O estágio de pré-época do clube barcelense termina no sábado, dia em que os gilistas realizam novo teste de preparação, frente ao Felgueiras, da II Liga. Este jogo representou o segundo desafio da pré-época.

A formação nortenha já tinha realizado um outro jogo-treino, frente ao Sporting de Braga B, que venceram por 4-1.