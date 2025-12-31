Liga
Gil Vicente encaminha a venda de Pablo Felipe para o West Ham
Goleador gilista está muito perto de reforçar a equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo
O Gil Vicente está em vias de fechar a venda de Pablo Felipe para o West Ham, segundo apurou o Maisfutebol. A negociação está muito bem encaminhada entre todas as partes envolvidas.
Principal destaque dos gilistas na atual temporada, com dez golos e uma assistência em 14 jogos oficiais, o avançado português também era pretendido por outros clubes ingleses.
No West Ham, hoje na zona de despromoção da Premier League, o goleador de 21 anos vai ser treinado pelo compatriota Nuno Espírito Santo.
Pablo Felipe, que também tem nacionalidade brasileira, foi formado no Famalicão e chegou a representar o Paços de Ferreira.
