Um golo de Bamba nos descontos salvou o Gil Vicente da descida direta de divisão e enterrou ainda mais o Farense, que continua a ser o lanterna vermelha do campeonato. O médio vestiu a capa de herói e, já em tempo extra, foi à área contrária, após canto, marcar o único golo do encontro, castigando a falta de ambição dos leões de Faro.

A festa rija barcelense após o apito final, não esconde o péssimo jogo a que se assistiu em Barcelos. Os galos estão a um triunfo de garantir a manutenção e voltaram a vencer em casa mais de três meses depois. Já os algarvios ainda mantêm, matematicamente, a possibilidade de apanhar o Estrela ou, em último caso, chegar ao lugar de play-off.

Equipas sem ambição

César Peixoto esqueceu a velha máxima de “equipa que ganha não se mexe” e fez três alterações. A ausência mais notada foi a do capitão Rúben Fernandes, com uma lesão muscular, sendo rendido por Marvim. Sandro Cruz regressou ao lado esquerdo da defesa, relegando Mutombo para o banco, e João Marques regressou à titularidade nove jogos depois, no lugar de Touré. Já Tozé Marreco mudou duas peças no onze. Miguel Menino saiu da convocatória e entrou Zé Carlos e Rui Costa foi rendido no ataque por Yusupha.

Se dissermos que a melhor ocasião de golos dos primeiros 45 minutos surgiu de um corte de Tomás Ribeiro para a própria baliza, o caro leitor percebe o quão desinteressante foi o primeiro tempo. Valeu ao central dos algarvios os reflexos de Kaique, impedindo o golo. O restante tempo foi preenchido com muita posse de bola no setor defensivo, muitos passes errados, muitas faltas e muita trapalhada. Muito pouco e os 5.611 espectadores mereciam mais.

Golo tira galos da corda ‘Bamba’

O intervalo esteve mais animado no relvado, com um concurso para adeptos, do que toda a primeira etapa. No reatamento, pouco ou nada mudou. O jogo continuou muito mastigado e jogado muito longe das balizas. A exceção que quebrou a regra foi um lance entre Félix Correia e Bamba. O primeiro, aproveitando uma perda de bola, isolou o segundo, mas Kaique foi expedito a sair dos postes e fez bem a mancha.

Os treinadores começaram a refrescar as equipas, contudo a qualidade de jogo manteve-se nivelada por baixo e os guarda-redes continuaram com pouco trabalho. Até ao final, foram os gilistas que mais acreditaram que poderiam chegar ao triunfo e acabaram por ser premiados nos descontos. Os galos conquistaram um pontapé de canto e Bamba aproveitou o esférico a pingar para dar três preciosos pontos aos barcelenses. Festa rija dos adeptos barcelenses que festejam a (quase) manutenção.

FIGURA: Bamba (Gil Vicente)

Vem, jogo após jogo, a afirmar-se no onze do Gil Vicente. O médio fez um excelente jogo, sempre forte a defender e a definir bem no ataque, e acabou por ser decisivo. Numa altura que até estava a jogar a defesa central, Bamba foi à área contrária dar uma alegria aos gilistas. Os galos voltaram a vencer em casa três meses depois.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Bamba nos descontos

O golo de Bamba nos descontos valeu três preciosos pontos ao Gil Vicente e mudou o jogo, fraco, que estava condenado a terminar com um nulo. Foi o único momento de verdadeira emoção de toda a partida.

NEGATIVO: Mau espetáculo de futebol

Os mais cinco mil adeptos presentes no Estádio Cidade de Barcelos mereciam um jogo melhor. As duas equipas apresentaram-se em campo com mais medo de perder do que ambição de ganhar e isso transformou-se num mau espetáculo.