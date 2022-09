O FC Porto regressou neste sábado às vitórias com um triunfo por 2-0 sobre o Gil Vicente, em Barcelos.

Uma semana depois da derrota com o Rio Ave, os dragões ainda tiveram dois golos anulados a Toni Martínez na primeira parte, mas chegaram à vantagem com golos de Taremi e Galeno antes do descanso.

Com este resultado, o FC Porto segura o terceiro lugar, com menos um ponto do que o Sp. Braga e a três do Benfica.