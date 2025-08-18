Gil Vicente-FC Porto (ONZES): Farioli aposta em Zaidu de início
Conheça as escolhas de César Peixoto e Francesco Farioli
Gil Vicente e FC Porto encerram a segunda jornada da Liga portuguesa com um duelo em Barcelos, pelas 20h15. Já se conhecem as escolhas de César Peixoto e Francesco Farioli, treinadores das duas equipas.
O técnico do FC Porto chamou Zaidu Sanusi à titularidade perante uma lesão de Martim Fernandes. Francisco Moura fica no banco. Já Peixoto faz entrar Zé Carlos no onze saindo Bamba, que nem no banco de suplentes está. Ambos os treinadores fazem apenas uma alteração.
GIL VICENTE: Andrew, Konan, Buatu, Marvin, Hevertton; Cáseres, Zé Carlos, Luís Esteves; Bermejo, Pablo e Felipe.
SUPLENTES GIL VICENTE: Dani Figueira, Zé Carlos, Gui Beleza, Agustín Morales, Espigares, Rodrigo Rodrigues, Gonçalo Maia, Gustavo Varela e Santi García.
FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Bednarek, Zaidu; Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu, Borja Sainz.
SUPLENTES FC PORTO: Cláudio Ramos, Zé Pedro, Stephen Eustáquio, William Gomes, Prpic, Luuk de Jong, Deniz Gul, Francisco Moura e Rodrigo Mora.
Acompanhe todas as incidências desta partida AO VIVO com o Maisfutebol. A bola rola pelas 20h15.
[Notícia atualizada às 19h20]