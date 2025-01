Aquilo que era apontado pela imprensa antes do Gil Vicente-FC Porto acabou por ser confirmado pela ficha de jogo. Pepê ficou de fora tanto do onze com do banco de suplentes do FC Porto.

João Mário, Francisco Moura, Nico, Namaso e Fábio Vieira vão a jogo, ficando de fora Martim Fernandes, Vasco Sousa, Pepê, André Franco e Rodrigo Mora, em relação ao último jogo (derrota com Nacional).

Já Bruno Pinheiro faz duas alterações depois do triunfo na Taça de Portugal frente ao Moreirense. Andrew regressa à baliza e Josué ao eixo da defesa, em troca por Brian e Marvin.

FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Nehuén, Otávio, Francisco Moura; Stephen Eustáquio, Nico, Fábio Vieira, Namaso e Galeno; Samu.

SUPLENTES FC PORTO: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Zaidu, Vasco Sousa, André Franco, Alan Varela, Deniz Gul, Gonçalo Borges e Rodrigo Mora

GIL VICENTE: Andrew; Zé Carlos, Josué, Rúben Fernandes, Sandro Cruz; Cáseres, Mory Gbane e Fujimoto; Félix Correia, Pablo Felipe e Tidjany Touré.

SUPLENTES GIL VICENTE: Brian Araújo, Marvin, Jesus Castillo, Jorge Aguirre, Santi García, Cauê, Buatu, Jordi Mboula e Kazu.

