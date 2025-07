Félix Correia está perto de deixar o Gil Vicente num negócio de sete milhões de euros. O extremo de 24 anos está a caminho do Lille, avançou Fabrizio Romano e confirmou o Maisfutebol.

Formado no Sporting, Félix Correia vai assinar um contrato de quatro épocas com os franceses, que ganharam a corrida a alguns clubes europeus e também nacionais, tais como o Benfica, que chegou a demonstrar interesse no atleta.

Trata-se, portanto, da venda mais cara da história do Gil Vicente, igualando a transferência de Fran Navarro para o FC Porto.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Depois de uma época cedido pela Juventus, o extremos tornou-se na contratação mais cara da história dos gilistas, que desembolsaram 1,5 milhões de euros no verão passado. Em duas épocas em Barcelos, marcou 15 golos e deu sete assistências em 71 jogos.

Além de Sporting e Juve, Félix também já representou os italianos do Parma e os neerlandeses do AZ Alkmaar.