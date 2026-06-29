O plantel do Gil Vicente iniciou esta segunda-feira a preparação da temporada 2026/27, com a realização de exames médicos e testes físicos, e com a presença de apenas um reforço.

O defesa português Ricardo Esgaio, de 33 anos, que jogava nos turcos do Karagumruk, foi a única cara nova do grupo de trabalho que marcou presença no arranque da nova época, no Estádio Cidade de Barcelos.

Outro destaque foi Rodrigo Rodrigues, jovem que está a caminho do Sporting e que se apresentou aos trabalhos neste dia 1 da pré-temporada.

Em relação à época passada, já não fazem parte do grupo de trabalho os defesas Zé Carlos e Konan, ambos em final de contrato, o defesa Hevertton Santos, que terminou a cedência dos ingleses do Queens Park Rangers, e Gustavo Varela, que regressou ao Benfica após empréstimo, além do guarda-redes Dani Figueira, que se transferiu para o FC Noah, da Arménia.

Também no comando técnico houve uma mudança, com Luís Pinto a assumir o cargo de treinador, rendendo César Peixoto, que rumou para os ingleses do Wolverhampton.

O novo ‘timoneiro’ dos 'galos' vai orientar o primeiro treino na quarta-feira, numa rotina diária que se vai repetir até 12 de julho, quando o grupo partirá para um estágio em Arcos de Valdevez.

O plantel ficará reunido nessa localidade do Alto Minho até 18 de julho, num período em que tem dois jogos de preparação agendados, frente aos sub-23 do clube (15) e ao Felgueiras (18).

Plantel provisório para 2026/27:

Guarda-redes: Lucão e André Picornell.

Defesas: Ricardo Esgaio (ex-Karagumruk, Tur), Weverson Costa, Diogo Costa, Espigares, Elimbi, Buatu e Mutombo.

Médios: Gui Beleza, Zé Carlos Ferreira, Gil Martins, Santi García, Bamba, Cáceres, Luís Esteves e Gonçalo Maia.

Avançados: Tidjani Touré, Carlos Eduardo, Murilo, Héctor Hernández, Joelson Fernandes, Sérgio Bermejo, Agustín Moreira, Rodrigo Rodrigues e Martín Fernández.

Saídas: Zé Carlos (final de contrato), Konan (final de contrato), Hevertton Santos (Queens Park Rangers, Inglaterra), Gustavo Varela (Benfica) e Dani Figueira (Noah, Arménia).