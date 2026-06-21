O Gil Vicente está perto de perder umas das principais figuras do plantel. O médio Luís Esteves está praticamente fechado nos mexicanos do Atlas, apurou o Maisfutebol.

Após apenas uma temporada em Barcelos, o jogador de 28 anos vai ter a primeira experiência no estrangeiro e num clube com outros argumentos financeiros, nomeadamente a nível salarial.

De resto, Luís Esteves será um grande investimento do clube de Guadalajara, que foi adquirido recentemente por novos proprietários e deverá pagar cerca de seis milhões de euros para levar o criativo dos gilistas e, assim, quebrar o seu recorde de valor pago numa transferência.

A consumar-se a saída de Luís Esteves, o Gil Vicente vê partir mais uma peça-chave do seu projeto, isto após a saída do treinador César Peixoto, entretanto já rendido por Luís Pinto.

Com formação no Sporting, Feirense e Sp. Braga, Luís Esteves estreou-se como sénior na Sanjoanense e passou ainda pelo V. Guimarães, antes de rumar ao Nacional, em 2022/23. Após três épocas de bom rendimento na Madeira, chegou a custo zero ao Gil Vicente e, em 2025/26, marcou quatro golos e deu oito assistências em 34 partidas.

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