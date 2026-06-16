Luís Pinto está na linha da frente para ser o próximo treinador do Gil Vicente, apurou o Maisfutebol.

O nosso jornal já tinha dado conta de contactos exploratórios do emblema de Barcelos pelo técnico de 37 anos, que está livre no mercado e se mostrou recetivo a abraçar o projeto dos minhotos, isto após a saída de César Peixoto, já oficializado pelo Wolverhampton.

De resto, encerrado o dossier Peixoto, que também já deixou uma mensagem de despedida, os gilistas pretendem fechar a contratação do próximo treinador. Luís Pinto está, portanto, bem posicionado para assumir o comando do Gil Vicente e o processo deverá ter desenvolvimentos concretos nos próximos dias.

Entretanto, há vários negócios em «stand-by». Nomes como Dani Figueira, Luís Esteves ou Hector Hernández poderão deixar o clube e a chegada do novo técnico permitirá avançar para a definição do plantel para 2026/27, sendo que a pré-época arranca já no final deste mês, com exames médicos nos dias 29 e 30.

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