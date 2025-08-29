O Moreirense chegou a Barcelos de crista levantada, mas Pablo e Gustavo Varela lembraram que é o Gil Vicente que canta de galo e tiraram a equipa de Moreira de Cónegos do poleiro - só após o clássico. Os cónegos, depois do feito histórico alcançado na ronda anterior - melhor arranque de sempre - e de partilhar a liderança com Sporting e FC Porto, tentavam aproveitar o confronto entre estas duas equipas para assumir a liderança.

Os gilistas tinham outros planos e Pablo, com uma obra-prima, e Gustavo Varela deram expressão ao resultado. No encontro muito tático, o emblema barcelense aproveitou melhor os espaços e construiu uma vitória segura.

César Peixoto manteve o onze que deu boa conta de si em Famalicão, levando um ponto para Barcelos. recioso ponto. Já Vasco Botelho da Costa apostou em Afonso Assis, em destaque diante do Vitória de Guimarães, no lugar de Ofori, e em Álvaro Martínez, deixando Francisco Domingues no banco.

As expectativas para o encontro estavam altas, já que, frente a frente, estavam dois emblemas que têm feito um bom início de campeonato e que praticam bom futebol. Contudo, ao intervalo o sentimento generalizado era o da desilusão. Os primeiros 45 minutos foram pobres. As duas equipas encaixaram taticamente, não tinham espaços para jogar e pouco ou nada criaram.

Obra-prima de Pablo valeu o bilhete

César Peixoto não gostou do que viu e trocou os alas na segunda parte. Bermejo e Martín ficaram no balneário e Murilo e Agustín foram a jogo. As substituições surtiram efeito de imediato. Luís Esteves encontrou Pablo solto na frente, o avançado encarou Maracás, partiu-lhe os rins, fez o mesmo a Marcelo e, de pé esquerdo, rematou para o fundo das redes. Golaço!

Mesmo com o golo gilista, a toada de jogo manteve-se. Os galos continuaram a ser a equipa mais perigosa e, pouco depois, foi a vez de Luís Esteves testar a atenção do guardião cónego. Caio Secco teve de se aplicar para parar o remate do médio barcelense. O Moreirense tentou na reta final chegar ao golo e até colocou o esférico no interior da baliza, mas Jimi Gower estava em fora de jogo.

O Gil Vicente deu seguimento à velha máxima de quem não marca, acaba por sofrer e ampliou a vantagem. Murilo acreditou numa bola perdida no interior da área e cruzou para Gustavo Varela selar o resultado de cabeça. O triunfo acaba por ser justo.

FIGURA: Pablo (Gil Vicente)

Junto a uma excelente exibição um golo para ver e rever, já candidato a um dos melhores do ano. Pablo esteve sempre muito ativo, segurando jogo para a subida da equipa, dando luta aos dois centrais e até a defender quando o desafio assim o pedia. No início da segunda metade, partiu os rins aos dois centrais do Moreirense e marcou um fantástico golo.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Pablo

Golo de antologia. Luís Esteves combinou na esquerda com Agustín e deu na frente em Pablo, como quem diz “agora é contigo”. O avançado brasileiro foi para cima de Maracás, simulou o remate e tirou-o da jogada. Marcelo foi ao seu auxílio e, novamente, Pablo a tirar o central da frente, a puxar a bola para o pé esquerdo e, já no interior da área, a rematar cruzado para golo. Para ver e rever.

POSITIVO: Moldura humana em Barcelos

Nem a chuva afastou os adeptos do Estádio Cidade de Barcelos. Os cónegos, com o melhor arranque de sempre, marcaram forte presença na bancada. Os barcelenses também não ficaram atrás – em muito maior número – e deram uma boa moldura humana ao recinto. Ao todo estavam 5.693 adeptos ao Gil Vicente vs Moreirense.