A FIGURA: Ricardo Matos

Autor do golo da vitória. Fez mais nos 20 minutos em que esteve em campo, do que Yago Cariello em 70. Leu bem a jogada de Rui Gomes e posicionou-se no sítio certo para desviar o cruzamento do extremo.

O MOMENTO: Portimonense chega ao golo da vitória, 79m

O jogo estava equilibrado e, com 1-1 no marcador, qualquer resultado poderia suceder. O Gil Vicente tinha mais iniciativa, mas o Portimonense conseguia ser perigoso, tendo sido ainda mais com as substituições operadas por Paulo Sérgio. Foi a partir de dois homens que saltaram do banco - Rui Gomes e Ricardo Matos - que surgiu o 2-1. Depois, os algarvios fecharam as trancas da baliza.

OUTROS DESTAQUES

Rui Gomes

Desenhou a jogada da vitória. Boa iniciativa individual do extremo (curiosamente ex-Gil Vicente), que tem excelente condução de bola e mostrou também boa definição no cruzamento.

Diaby

Impôs-se no 1-0, com um cabeceamento ao primeiro poste. Dois minutos depois, aproveitou que a defesa barcelense ainda estava «abanada» e atirou de muito longe, tendo ficado perto do bis.

Rúben Fernandes

A equipa tinha de dar uma resposta, não conseguiu, mas o capitão deu o exemplo. Não perdeu duelos com Yago Cariello, pese embora a diferença de estrutura física dos dois, e esteve imperial no jogo defensivo.

Vítor Carvalho

O Gil Vicente perdeu Pedrinho para esta época e falta um «cérebro» no meio-campo. Com isso, o raio de ação do brasileiro no miolo alargou-se e chega agora a zonas mais adiantadas. Esteve em bom plano na ajuda ao setor ofensivo e ainda tentou estancar os ataques rápidos dos homens de Portimão.