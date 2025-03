O açor mostrou saber voar mais alto do que o galo e regressou às vitórias cinco jogos depois, segurando a 5.ª posição da Liga. Numa partida entre duas equipas que já não venciam há muito, o Santa Clara esteve melhor na primeira parte e chegou à vantagem por João Costa. O Gil Vicente apareceu melhor na segunda metade, teve duas flagrantes oportunidades, mas faltou eficácia. Os galos continuam em posição delicada da tabela, podendo terminar a jornada em zona de descida. Falta vida à equipa barcelense.

João Teixeira assume titularidade

Depois da estreia com um empate diante do Estrela da Amadora, César Peixoto fez três alterações na equipa. João Teixeira fez a estreia absoluta em jogos da I Liga, rendendo João Marques. Zé Carlos regressou para o lado direito da defesa, no lugar de Mutombo, e Carlos Eduardo surgiu como ponta-de-lança em vez de Aguirre. Já Vasco Matos, que também empatou na ronda anterior, mudou apenas uma peça no onze, trocando Ricardinho por João Costa, que acabou por se revelar uma aposta ganha.

Os primeiros 45 minutos foram aborrecidos. As duas equipas encaixaram e jogavam muito longe das balizas. Contudo, ao quarto de hora o Santa Clara mostrou maior objetividade. Bolas nas costas da defensiva gilista, Matheus Pereira cruzou e Vinícius a emendar à boca da baliza. A festa açoriana acabou por ser estragada pelo VAR, que invalidou o lance por fora de jogo.

Os gilistas sentiam dificuldades em chegar à área adversária e, quando conseguiam, mostravam muita cerimónia na hora de alvejar a baliza. Mais eficazes, os bravos açorianos acabaram por chegar ao golo. Aproveitando o desposicionamento da defensiva barcelense, João Costa recebeu o esférico à entrada da área, passou por Josué e atirou a contar. Tudo fácil para o Santa Clara, que ia para o descanso em vantagem.

Mais galo, a mesma eficácia (ou falta dela)

César Peixoto deixou Fujimoto e Carlos Eduardo no balneário e lançou Tidjany Touré e Pablo para o segundo tempo. Vasco Matos também quis refrescar o miolo de terreno, trocando Adriano por Serginho. Os galos entraram mais afoitos e estiveram perto de marcar, valeu Frederico Venâncio a salvar em cima da linha e a evitar o golo de Sandro Cruz, após jogada de Zé Carlos.

Pouco depois, foi Santi Garcia a ficar perto do golo e só uma espantosa defesa de Gabriel Batista o impediu. A jogada começou na esquerda em Touré. Os técnicos foram refrescando as equipas, mas a tendência do jogo manteve. Houve mais Gil Vicente, com mais bola, maior domínio, contudo pouca clarividência na última zona do terreno.

O Gil Vicente terminou o jogo com Rúben Fernandes na frente e tentando o chuveirinho, sem sucesso. O Santa Clara regressou às vitórias num jogo morno e aborrecido.

FIGURA: João Costa (Santa Clara)

Foi a única alteração no onze do Santa Clara protagonizada por Vasco Matos para este desafio e a aposta acabou por ser ganha. Na primeira oportunidade e única que teve nos pés, o avançado não perdoou. João Costa pegou no esférico à entrada da área, deixou Josué no chão e atirou a contar.

MOMENTO DO JOGO: Golos anulados ao Santa Clara

O Santa Clara foi sempre mais objetivo no jogo e podia ter construído um resultado mais volumoso. Os açorianos marcaram um golo no primeiro tempo, validado pelo árbitro, mas anulado pelo VAR por fora de jogo. No segundo tempo, Gabriel Silva voltou a marcar, no entanto o assistente assinalou fora de jogo, confirmado pelo vídeo-árbitro.

POSITIVO: João Teixeira titular pela primeira vez

César Peixoto promoveu a titularidade de João Teixeira pela primeira vez no campeonato. O médio teve uma primeira parte algo apagada, mas melhorou na segunda, contribuindo para os melhores lances do Gil Vicente. Saiu numa altura em que ainda estava a dar muito à equipa.