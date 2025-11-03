O Gil Vicente garantiu os serviços mínimos na receção ao Santa Clara e manteve o 4.º lugar isolado, a apenas dois pontos do Benfica. Num mau jogo de futebol, Pablo teve literalmente cabeça para apontar o golo que valeu o triunfo e a soma de mais três pontos. Leva já oito golos e partilha a liderança dos melhores marcadores com Pavlidis.

A formação dos Açores sentiu sempre muita dificuldade em chegar à baliza barcelense com perigo e esteve longe da equipa que surpreendeu na temporada passada. Já os gilistas continuam a espantar o futebol português, embora este terá sido o jogo menos conseguido da temporada.

A primeira metade foi pobre, com muitos passes errados e com poucos motivos de interesse. César Peixoto fez apenas a alteração esperada e forçada. Luís Esteves viu o vermelho em Alverca e foi rendido por Zé Carlos II. Já Vasco Matos, tal como esperado, apresentou o onze que bateu em casa o AVS para o campeonato, voltando a mudar meia equipa em relação ao encontro da Taça da Liga com o Sp. Braga.

Os galos marcaram no primeiro remate que fizeram à baliza. Joelson trabalhou bem na esquerda, cruzou com conta peso e medida para Pablo cabecear para o fundo das redes. Os açorianos tinham mais bola, mas não conseguiam chegar com perigo à baliza de Andrew. A exceção que confirmou a regra foi um remate de Lucas Soares que aqueceu as mãos do guardião gilista.

A segunda parte foi uma fotocópia da primeira. Jogo lento, com poucas ideias, muitos passes falhados e jogado longe das balizas. Só a espaços é que havia aproximações às balizas e, aí, os guarda-redes eram donos e senhores do espaço. Na retina, apenas dois lances dignos de registo: um remate de Serginho à figura de Andrew, pelos açorianos, e outro de Murilo, pelos barcelenses, que teve como destino as mãos de Gabriel Batista.

FIGURA: Pablo (Gil Vicente)

E vão oito golos no campeonato e a partilha da liderança dos melhores marcadores com Pavlidis. Num jogo pouco conseguido dos gilistas, Pablo voltou a ser decisivo: marcou na única vez que teve espaço e deu mais três pontos ao Gil Vicente.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Pablo

Foi mesmo o único momento que valeu o bilhete dos 5.475 espetadores que marcaram presença no estádio. Pablo marcou aos dez minutos do encontro, no primeiro remate barcelense à baliza açoriana, após boa jogada de Joelson.

NEGATIVO: Futebol praticado

Se já é difícil sair de casa a uma segunda-feira à noite para assistir a um jogo às 20h45, mais difícil se torna com o futebol praticado. Um só golo, poucas ocasiões flagrantes, muitos passes errados e zero emoção. Não foi uma boa propaganda para o futebol português.